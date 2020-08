Ad Abbiategrasso un Comitato per il “no” al referendum

L’appuntamento con il referendum si avvicina sempre più (20 e 21 settembre) e ad Abbiategrasso è nato un Comitato per il “no”

Il Comitato e il referendum

Giovedì 27 agosto si è costituito ad Abbiategrasso il Comitato per il “no” alla riduzione dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre. Il Comitato, oltre ad annunciare che nei prossimi giorni saranno definite una serie di appuntamenti informativi in città, ha anche iniziato a spiegare il perché di questa scelta.

“Siamo più che mai convinti che con meno eletti non si colpiranno i politici, ma la sovranità popolare e la democrazia – hanno rimarcato i membri del Comitato – Con meno eletti diventerà anche più facile il controllo dei partiti ed il voto degli elettori di diverse regioni non avrà uguale peso di rappresentanza. Questa legge, con l’attuale sistema a “liste bloccate di nominati” ci toglie la possibilità di scegliere e poter controllare chi si è votato e con la riduzione dei parlamentari si potranno eliminare quelli che non si piegano ai capi partito o movimento”

