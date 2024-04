Ad Abbiategrasso Bolciaghi si è dimessa da consigliera comunale

Federica Bolciaghi si è dimessa: lascia il Consiglio comunale di Abbiategrasso. La consigliera comunale di maggioranza ha protocollato le sue dimissioni martedì mattina in Comune. Ora per lei inizia una nuova avventura politica ad Albairate, il paese dove è cresciuta e ha vissuto.

Le parole del sindaco Nai

«Prendo atto di questa decisione, perdiamo uno dei consiglieri più giovani in Consiglio - afferma il sindaco Cesare Nai - Appassionata e molto preparata, una persona valida dal punto di vista umano e professionale. Una scelta personale che va rispettata. Porterà la sua esperienza ad Albairate. Le auguro il meglio».

Bolciaghi, 28 anni, sarà uno dei punti di forza della squadra del candidato sindaco Matteo Pedretti, in corsa per le Amministrative ad Albairate con la lista civica Per Albairate, porterà con sé un bagaglio maturato in questi anni ad Abbiategrasso oltre che a livello professionale in Regione Lombardia e al Parlamento Europeo.

Chi prende il suo posto

Al suo posto in Consiglio comunale ad Abbiategrasso, tra i banchi della maggioranza, subentra Florangela Cirielli. Una decisione che non giunge per frizioni o divergenze interne alla maggioranza.

«La mia è stata una scelta di cuore - precisa Bolciaghi - Dopo l’esperienza amministrativa ad Abbiategrasso e lavorativa alla Regione Lombardia e al Parlamento Europeo, voglio mettermi a disposizione della comunità nella quale sono cresciuta, quella di Albairate. In molti definiscono inusuale la scelta di lasciare un Comune grande per uno più piccolo, ma questo è quello che mi dicono di fare il cuore e la passione. Ringrazio per la stima, che ricambio, al sindaco Nai e auguro buon lavoro alla consigliera che prenderà il mio posto».

In corsa alle amministrative 2024 ad Albairate per una lista civica

Giovane, politicamente molto preparata, Bolciaghi ha idee chiare da mettere in campo.

«Mi è stata fatta questa proposta e io ho deciso di accettarla, consapevole dei cambiamenti che avrebbe portato - prosegue - Ora ho un obiettivo ben chiaro, lavorare con la squadra della lista civica guidata da Pedretti, spendermi per il bene della comunità. Ad Albairate sono cresciuta con la mia famiglia, sono molto legata e quando Matteo mi ha chiesto di portare il mio contributo e la mia esperienza, ho accettato. Sarà una sfida interessante, siamo una squadra compatta con molti giovani, oltre ad avere elementi con grande esperienza, quindi sono sicura che faremo un buon lavoro».

Una nuova avventura che sta per partire, senza però dimenticare l’esperienza vissuta sui tavoli del governo di Bià.