Si è tenuta a Palazzo Lombardia la seduta del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma per le aree ex Alfa Romeo, alla presenza dell’Assessore di Regione Lombardia a Enti locali e Programmazione Negoziata Massimo Sertori, dei Sindaci di Arese Luca Nuvoli, di Lainate Alberto Landonio e di Garbagnate Milanese Davide Barletta e della Consigliera della Città Metropolitana di Milano Delegata alle Infrastrutture e Metrotramvie Daniela Caputo.

Accordo di programma per il trasporto pubblico nell'area ex Alfa Romeo

All’ordine del giorno, tra altri punti relativi all’attuazione dell’accordo, la programmazione degli interventi di TPL ai sensi dell’art. 9 dell’Atto integrativo all’accordo di marzo 2023, che aveva stanziato un importo pari a 2,5 milioni di euro per la progettazione dell’infrastruttura originariamente prescelta come soluzione di mobilità per l’ambito, cioè una metrotranvia che garantisse il collegamento tra Lainate e la stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese e partendo da Garbagnate Milanese attraversasse il territorio dei tre Comuni per attestarsi alla fermata di Rho - Fiera.

A seguito della verifica delle ipotesi possibili, anche alla luce del mutato contesto socioeconomico e dell'importante incremento delle previsioni di costo, le Amministrazioni, di comune accordo con Regione Lombardia e Città Metropolitana, hanno unanimemente condiviso l’opportunità di rivalutare la migliore opzione di un trasporto pubblico efficace, abbandonando l’iniziale idea di un’infrastruttura metrotramviaria, valutando inoltre le più recenti tecnologie disponibili in tema di sostenibilità ambientale.

Un sistema di trasporto sostenibile per l'area interessata

Il Collegio di Vigilanza ha quindi demandato alla segreteria tecnica di verificare e definire un sistema di trasporto pubblico che assicuri efficienza nel tracciato individuato o valutando altre ipotesi, con costi e impatti più sostenibili, tenuto conto della potenziale utenza da soddisfare.

Da parte di tutte le Amministrazioni si conferma quindi la volontà di dare attuazione alle previsioni dell’Accordo di Programma, ricercando soluzioni alternative alla metrotranvia nella certezza di poter così dotare l’area di un’efficace linea di TPL che possa collegare Lainate alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese e i tre comuni con l’area MIND con l’attestazione ferroviaria già esistente in Comune di Garbagnate Milanese. Contestualmente nel medesimo Collegio si è registrato un avanzamento nell’attuazione delle previsioni di riqualificazione dell’Atto integrativo.