Accam, Franco Brumana chiede un’ispezione: “Subito”

Accam, “Subito un’ispezione dell’amministrazione della società”.

Accam, Brumana indica la strada ai “capitani coraggiosi”

A chiederla è Franco Brumana, consigliere comunale di minoranza a Legnano (Movimento dei cittadini). A pochi giorni dalla prossima assemblea della società che gestisce l’inceneritore di Borsano, fissata per il 20 marzo, Brumana indica la strada a quelli che definisce “capitani coraggiosi” (ispirandosi al titolo di un romanzo di Rudyard Kipling): il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello, il sindaco di Canegrate Roberto Colombo e il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo, che il marzo avevano votato contro un ulteriore rinvio “in attesa di un fantomatico piano di salvataggio della società fondato su finanziamenti enormi e improbabili di qualche altra società pubblica” spiega Brumana.

“Si chieda con urgenza un’ispezione dell’amministrazione di Accam”

“Ora è il momento di chiedere con urgenza al Tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del Codice civile un’ispezione dell’amministrazione di Accam – prosegue il consigliere legnanese – Si tratta di un’azione particolarmente semplice per la quale i presupposti sono sovrabbondanti . Sarebbe più che sufficiente la produzione del bilancio del 2019 non ancora approvato. Confidiamo pertanto che non manchi ai tre sindaci il coraggio di compierla e che non si limitino a una semplice denuncia al Collegio sindacale, che sarebbe una via di mezzo del tutto inutile e imbarazzante perché comporterebbe l’evidente incompatibilità di un organo che non potrebbe fare a meno di indagare anche sul proprio operato e sulle proprie responsabilità”.