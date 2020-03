Abolizione superticket sanitario, il Pd: “Novità avuta grazie al Governo”

Abolizione superticket sanitario, in Lombardia la misura partirà dal 1° marzo: la parola al Pd regionale.

Abolizione superticket sanitario: la nuova misura

Finalmente, grazie al Governo nazionale, da settembre verrà abolito, in tutta Italia, il cosiddetto superticket su visite ed esami diagnostici. In Lombardia la misura partirà dal 1° marzo, come stabilisce una decisione approvata a metà dicembre in consiglio regionale, a maggioranza, dentro la legge di bilancio.

La parola a Forattini (Pd)

Una buona notizia, ma Antonella Forattini, consigliera regionale del Pd, tiene a spiegare come è stato possibile un anticipo di sei mesi in Lombardia: “Come democratici, chiedevamo da oltre una decina d’anni alle Giunte di centrodestra di intervenire. Quando è stato chiaro che il Ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe stanziato risorse a questo scopo, la Lega ha deciso di postare risorse a bilancio sufficienti a coprire i 6 mesi precedenti. Può farci piacere ma non ci inganna questa corsa a chi è più bravo, fatta tra l’altro all’ultimo minuto: questa novità è stata possibile solo grazie ai fondi del sistema sanitario nazionale e al Governo attuale che permetteranno ai cittadini di risparmiare fino a 15 euro a prestazione”.

