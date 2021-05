L’annuncio dell’assessore Albetti: “Dal 5 maggio doppio senso di marcia in via Cassolnovo, stop ai posti auto tra via Mameli e via De Santis”

Abbiategrasso, via Cassolnovo torna a doppio senso

Nelle scorse settimane sono stati realizzati gli interventi per allargare i marciapiedi di via Cassolnovo ad Abbiategrasso. “All’interno del progetto era prevista la possibilità di istituire il divieto di transito lungo via Cassolnovo con senso unico e nuovi stalli di sosta fino a imbocco di via Mameli – spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Albetti – Abbiamo verificato che tale decisione non risponde alle esigenze del traffico locale e in particolar modo per il raggiungimento del parcheggio di via Cassolnovo nei pressi del cimitero. Quindi in via sperimentale dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso di marcia togliendo la possibilità di posteggiare nel tratto tra la via Mameli e la via De Santis ritornando così al doppio senso”.