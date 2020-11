Abbiategrasso, nuovo dirigente dei Servizi alla persona

Ha preso servizio il nuovo dirigente dell’ufficio ai Servizi alla persona, demografici, scolastici e culturali Francesco Reina: viene da Corbetta

Oggi ha preso servizio il nuovo dirigente dell’ufficio ai Servizi alla persona, demografici, scolastici e culturali Francesco Reina, che arriva al Comune di Abbiategrasso dopo un’esperienza quasi ventennale nel Comune di Corbetta. “Ci rimbocchiamo le maniche per dare il meglio per il Comune di Abbiategrasso – commenta il nuovo dirigente – Spero di riuscire a fare un buon lavoro di squadra, che ritengo sia indispensabile per riuscire a dare il massimo”. TORNA ALLA HOME