Abbiategrasso: Livio Martucci nuovo segretario PD

Dopo i due mandati di Andrea Gillerio arriva una nuova guida verso le elezioni del 2027 . Il nuovo segretario del PD ad Abbiategrasso è Livio Martucci. Domenica 14 aprile 2024 si è svolto alla Cooperativa Rinascita il Congresso per il rinnovo degli organi dirigenti del circolo di Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano del Partito Democratico. Dopo la nomine del 2017 e del 2021 è giunto a termine l'incarico di segretario per Andrea Gillerio, ed è stato eletto come nuovo segretario Livio Martucci, dirigente presso una multinazionale, già presente dal 2021 nel coordinamento del circolo.

Confermati Lacanu e Temporiti

Sono stati invece confermati gli incarichi alla vicesegreteria per Maria Grazia Temporiti e Andrei Lacanu. Rinnovato anche il coordinamento che affiancherà il nuovo segretario e del quale farà parte anche Gillerio, che nel suo discorso di saluto all'assemblea ha espresso tutta la propria soddisfazione per un ricambio che garantirà continuità al lavoro svolto durante gli anni del suo mandato e nuova energia per affrontare le sfide dei prossimi anni.

Concentrati sul 2027

Martucci, che è stato eletto dall'assemblea all'unanimità, ha indicato come obiettivo prioritario del suo mandato la preparazione per le elezioni amministrative del 2027, che dovranno vedere il Partito Democratico protagonista per proporre un'agenda caratterizzata da alcuni temi prioritari: cura delle fragilità, difesa dell'ambiente, tutela della legalità. L'obiettivo generale è il rilancio di una città spenta e mortificata nelle sue potenzialità dalla attuale amministrazione di centrodestra. Il nuovo segretario ha anche sottolineato la necessità di costruire un modello di lavoro collettivo, basato su una squadra coesa capace di cogliere le sensibilità e i bisogni delle associazioni e dei cittadini.