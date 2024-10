Abbiategrasso: le dimissioni del consigliere Giovanni Maiorana

Giovanni Maiorana, consigliere comunale di opposizione eletto nelle passate elezioni amministrative comunali nelle fila della lista civica "Ricominciamo Insieme", lunedì sera 30 settembre 2024 durante il Consiglio Comunale ha presentato le sue dimissioni . Al suo posto, in Consiglio Comunale accanto al capogruppo Luigi Tarantola, subentrerà Gian Luca Gorla, primo dei non eletti nel 2022, attuale capogruppo degli Alpini abbiatensi.

E’ stato lui dai banchi del Consiglio a dare la notizia :

"Per me stasera è un momento un po’ particolare perché è giunto il momento di congedarmi da quest’aula. Per ragioni di carattere lavorativo, andrò via da Abbiategrasso per un anno e poi chissà. Pur non essendoci alcuna incompatibilità giuridica con il mio nuovo ruolo, ritengo fermamente che il ruolo di Consigliere Comunale richieda anzitutto presenza, impegno, costanza e tempo, tutti requisiti che al momento non sono in grado di garantire. Pertanto, alla fine di questa seduta rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente del Consiglio al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la pazienza avuta nei miei confronti. Ringraziamenti che, naturalmente, faccio in primis a quei cittadini che nel 2022 hanno creduto in me accordandomi il loro voto, a Luigi Tarantola e a tutto il gruppo di Ricominciamo Insieme. Desidero ringraziare inoltre tutti i Consiglieri di opposizione con i quali ho avuto il piacere di collaborare in questi anni. Ringrazio infine tutti i Consiglieri di maggioranza, gli Assessori ed il Sindaco per i confronti e gli scambi di idee, talvolta accesi, ma sempre rispettosi. Ringrazio infine tutte quelle persone che in questi giorni mi hanno comunicato il loro dispiacere per le mie dimissioni. Faccio il mio personale in bocca al lupo a Gianluca Gorla che mi sostituirà e che, sono certo, saprà fare molto bene. E’ stata un’esperienza intensa, che tutti dovrebbero avere occasione di fare per capire le difficoltà di fare politica a livello locale e grazie alla quale ho avuto modo di conoscere a fondo i problemi e le risorse della nostra comunità. Lascio con la consapevolezza di aver fatto il possibile per contribuire al miglioramento della nostra città, lascio con la soddisfazione di aver proposto numerose mozioni approvate da quest’aula che mi auguro non rimangano lettera morta, lascio con profondo dispiacere e nella speranza che questo possa essere soltanto un arrivederci”