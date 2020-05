Abbiategrasso, con i fondi regionali si interviene sulle scuole

Gli interventi sulle scuole finanziate con i fondi regionali illustrati dal vicesindaco di Abbiategrasso Roberto Albetti

Fondi regionali per intervenire sulle scuole

Lunedì 25 maggio si sono svolte, in forma congiunta, le sedute della Commissione I e II. Diversi le questione su cui si sono confrontati i consiglieri abbiatensi. Presente (in videoconferenza come tutti) anche il vicesindaco Roberto Albetti. Il quale, assessore della partita, ha illustrato parte del piano triennale Opere Pubbliche 2020-2022, soffermandosi sugli interventi della seconda metà di quest’anno. Il Comune ha ricevuto da Regione Lombardia 700 mila euro, finanziamento da impiegare entro la fine del 2020. «Si interverrà sulla manutenzione e sull’efficientamento energetico di alcune scuole. 145 mila euro per la scuola materna Terzani; messa in sicurezza delle scuole Moro e Carducci con un investimento di 220 mila euro; 140 mila euro per efficientamento e canne fumarie dell’erp di via Carini. 70 mila euro andranno per la mobilità sostenibile e piste. Mentre 125 mila euro serviranno per percorsi pedonali ed abbattimento barriere architettoniche».

