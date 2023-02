Abbiategrasso Attiva: “ ecco cosa non va”

Una conferenza stampa convocata per fare il punto sui primi sei mesi di mandato del Nai-bis, quello che funziona e quello che non va per la lista civica di Abbiategrasso.

Due le critiche principali

La conferenza stampa è stata convocata per fare il punto sui primi sei mesi di mandato del Nai-bis, un momento in cui Abbiategrasso Attiva «rimanendo leale e parte della maggioranza», come dichiarato dal suo leader Med Moulish, «vuole dire fin da ora quali sono le criticità incontrate e dove bisogna migliorare. Non siamo quelli che aspettano i cinque anni e fino alle prossime elezioni per dire ciò che pensano».

Sono due principalmente gli argomenti su cui la lista civica Abbiategrasso Attiva avrebbe fatto in altro modo: la sicurezza in città e Abbiategusto e più in generale sull’argomento fiere ed eventi «su cui c’è da dare una marcia in più - spiegano i rappresentanti della civica - Abbiamo parlato con le persone e non sono contente».

Presente anche il sindaco Cesare Nai che conferma come le discussioni siano avvenute già all’interno della maggioranza e che non teme strattoni da Abbiategrasso Attiva.

«Per una forza non presente in Consiglio comunale è più difficile avere dei momenti in cui presentare pubblicamente le proprie idee e la propria attività e anche nella maggioranza è necessario trovare dei momenti in cui darle spazio» dichiara il primo cittadino.

Tre i punti fondamentali toccati da Abbiategrasso Attiva anche la tappa del campionato di motocross, cavallo di battaglia in campagna elettorale, che però non arriverà ad Abbiategrasso nel 2024.

«Si sta già lavorando per il 2026 - spiega Moulish - Gli organizzatori erano ben disposti ma purtroppo sono mancati gli ok definitivi dai proprietari dei terreni su cui si sarebbe dovuto svolgere».

Ma è su Abbiategusto e le fiere e sul fronte sicurezza che gli esponenti della coalizione ci tengono a far sentire la loro opinione. Su Abbiategusto e le fiere, Moulish e compagni ritengono che si sarebbe dovuto svolgere in Fiera in via Ticino «perché gli abbiatensi sono stati abituati a vederle lì e che per il futuro si debba coinvolgere di più i commercianti e la città perché è per loro in primis che va organizzato, per farli guadagnare di più, anche perché così ridaranno di più in tasse anche al Comune».

Sulla sicurezza invece entrano nell’ambito dei rapporti con gli assessori, visto che Abbiategrasso Attiva ha spinto fin da dopo le elezioni per avere incontri periodici con le singole figure della giunta Nai.

La sicurezza un punto fondamentale

Una soddisfazione generale per tutti tranne che per l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi.

«Non siamo ancora riusciti ad incontrarla e pensiamo che sulla sicurezza bisogna fare di più - conclude Moulish - E’ un tema sentito dai cittadini e serve dare più attenzione, ad esempio sui bandi a cui partecipare o sui fatti accaduti alle vetrine nelle ultime settimane oltre che sulla microcriminalità. Tutto ciò considerato, noi oggi ci troviamo bene dentro questa coalizione perché c’è dialogo e c’è ascolto e quando c’è da dire qualcosa nessuno si nasconde».

Moulish, senza filtri, ha spiegato quello che secondo la loro Civica non va e i settori dove bisognerebbe agire in maniera più concreta e decisa per l’interesse delle comunità.