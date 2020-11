La Giunta Nai stanzia 23mila euro per le attrezzature in dotazione alla Polizia locale, i mezzi, e gli impianti di videosorveglianza.

Abbiategrasso: 237mila euro per la sicurezza, bodycam per la Polizia

La Giunta guidata da Cesare Nai ha stanziato, all’interno della variazione di Bilancio approvata in Consiglio comunale lunedì 16 novembre, ben 237mila euro per le attrezzature in dotazione alla Polizia locale, i mezzi, e gli impianti di videosorveglianza ad Abbiategrasso.

Nel dettaglio 120mila euro sono stati stanziati per nuovi portali di controllo in accesso alla città dotati di telecamere di contesto; 80mila per sostituzione autovetture attrezzate secondo le vigenti normative imposte da Regione Lombardia e per allestimenti all’interno del comando, e i restanti 37mila per attrezzature in dotazione agli agenti quali kit per analisi di sostanze stupefacenti, body cam, dash cam, apparati radio ecc.

“Come previsto dal programma elettorale stiamo incrementando la videosorveglianza, in particolare nei punti di accesso alla città, senza dimenticare anche altre zone attualmente scoperte, come richiesto dai cittadini che, nel corso del 2019, si sono recati presso l’ufficio mobile della Polizia locale nell’ambito del progetto “Partiamo dai quartieri”. – spiega l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi – Inoltre, l’installazione dei portali mancanti ci permetterà di aderire fattivamente al progetto “Safe Community” che prevede la connessione di questi particolari dispositivi di videosorveglianza con il Scntt (Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti), per il quale una ventina di Comuni hanno già dimostrato il loro interesse preliminare all’ente capofila, che per noi è Città Metropolitana di Milano”. TORNA ALLA HOME