Abbattimento dell'ex Cartiera di Bareggio: Italia viva contro l'Amministrazione

Comunicato di Italia Viva Bareggio contro la decisione dell'Amministrazione di abbattere l'edificio storico dell'ex Cartiera.

"Il paesaggio urbano di Bareggio è intriso di storia, una storia che viene costantemente messa in discussione dalle decisioni delle amministrazioni locali - afferma Mauro Foieni - Presidente di Italia Viva Zona di Bareggio - L'area della ex Cartiera, con il suo edificio dai tratti caratteristici, rappresenta un tassello importante di questo patrimonio, ma è anche un simbolo della mancanza di attenzione e cura per la storia del nostro paese. L'attuale amministrazione ha preso la decisione di abbattere l'ex cartiera , ignorando le potenzialità di riqualificazione e rigenerazione che potrebbero restituire vita e identità al centro storico di Bareggio. Questa scelta non solo cancella un pezzo di storia, ma mostra anche un atteggiamento miope nei confronti del patrimonio culturale della nostra comunità. Le voci dell'opposizione hanno sollevato giustamente preoccupazioni riguardo alla demolizione dell'edificio, sottolineando l'importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico anziché distruggerlo senza una reale pianificazione e visione a lungo termine".

"L'esperienza passata ci ha insegnato che le decisioni affrettate e non ponderate possono portare a conseguenze irreversibili per il tessuto urbano e l'identità di una comunità - continuano da Italia Viva - Le case popolari costruite di fronte al municipio sono un esempio lampante di come scelte urbanistiche sbagliate possano compromettere l'estetica e l'armonia di un luogo. Invece di continuare su questa strada di distruzione e negligenza, è fondamentale che l'amministrazione consideri seriamente le proposte di rigenerazione urbana e riqualificazione dell'area, coinvolgendo attivamente la comunità locale nel processo decisionale. La collaborazione tra istituzioni, esperti del settore e cittadini è essenziale per garantire un futuro sostenibile e vibrante per Bareggio. È giunto il momento di fermarsi e riflettere sulle scelte che stiamo facendo per il nostro paese. Abbiamo l'opportunità di trasformare quello che rimane dell'area ex Cartiera in un centro culturale e sociale dinamico, che possa essere un punto di riferimento per la nostra comunità e un volano per lo sviluppo locale. Ma per farlo, dobbiamo essere pronti a preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico, anziché abbatterlo senza alcuna considerazione".