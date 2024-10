A San Vittore apre la nuova via Falcone e Borsellino

Venerdì 25 ottobre 2024 sarà aperta al traffico la via Falcone e Borsellino che collegherà le due arterie di via Magenta e via XXIV Maggio a San Vittore Olona.

Dopo il termine dei lavori da parte dell'operatore privato avvenuto correttamente entro il previsto 31 agosto, gli uffici comunali preposti hanno effettuato il collaudo necessario alla fruibilità dell'utenza del tratto in questione.

"Non capiamo come mai si siano levate da parte della vecchia maggioranza " voci di protesta" paventando ritardi o penali da applicare a chi aveva portato a termine correttamente il proprio lavoro - ha affermato il sindaco Marco Zerboni - Forse perché si doveva giustificare agli occhi della cittadinanza una prematura inaugurazione di questa via ( mente era ancora un cantiere aperto) a scopi elettorali avvenuta nel mese di maggio e costata 2013,00 euro per l'arrivo della Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo? E vogliamo parlare del disagio arrecato ai nuovi residenti di via Falcone e Borsellino che in pochi mesi hanno dovuto cambiare residenza da via Magenta e tutti i loro documenti di identità a loro spese? Nulla da eccepire sull'intitolazione ai due giudici antimafia barbaramente assassinati e che meritano tutti gli onori del caso, ma che almeno dai banchi della lista Civicamente si abbia il pudore di restare zitti sulla questione lasciando lavorare gli uffici comunali che hanno compiuto il loro dovere fino in fondo".