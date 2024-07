A San Pietro servono i pannelli insonorizzanti

«Chiediamo al Comune di posizionare dei pannelli insonorizzanti lungo la Strada statale del Sempione in corrispondenza del quartiere San Pietro a Rho».

A fare la richiesta all’Amministrazione comunale con un’interpellanza protocollata nei giorni scorsi è Andrea Recalcati, vice presidente del Consiglio comunale e consigliere di Fratelli d’Italia. Recalcati ha sollecitato l'installazione di ulteriori pannelli insonorizzanti lungo la Statale del Sempione nel tratto in cui, con i cavalcavia di via Bersaglio, Terrazzano, Mazzo e Pace, attraversa il quartiere San Pietro, dove il rumore del traffico rappresenta una problematica critica per i residenti.

«Numerosi abitanti della zona hanno segnalato il problema, evidenziando che alcuni condomini si sono anche attivati autonomamente per condurre studi sul rumore - afferma Recalcati - Tali studi, che richiedono il supporto del Comune per proseguire con rilevamenti sonori approfonditi tramite l’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), hanno già mostrato livelli di rumore superiori ai limiti consentiti dalla normativa. La velocità elevata dei veicoli in transito sulla Statale, spesso oltre i limiti consentiti, amplifica il problema, creando un rumore continuo e fastidioso. Questa situazione diventa insostenibile soprattutto nei mesi caldi ed estivi, quando le finestre delle case sono aperte e il rumore è nettamente più percepibile. Ho voluto sottolineare che questa problematica, già accennata in passato, rimane irrisolta e richiede tuttora un intervento urgente: sistemi di controllo della velocità e la posa di ulteriori pannelli insonorizzanti sono misure che devono essere valutate per contrastare efficacemente questa situazione. Il nostro gruppo consiliare ha richiesto perciò che l'Amministrazione comunale proceda tramite interventi diretti dove possibile e soprattutto si faccia portavoce insistente presso gli enti competenti, come Anas, proprietaria della Strada Statale del Sempione. L'auspicio è che la Giunta rhodense si impegni concretamente per garantire nel minor tempo possibile soluzioni concrete ai residenti di San Pietro che vivono in maggior prossimità dei cavalcavia tramite l'installazione di nuove barriere insonorizzanti».