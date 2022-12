A Morimondo colonnine per la ricarica delle auto

A Morimondo sono iniziati i lavori per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica per le auto, che verranno posizionate a Caselle, Fallavecchia e 4 a Morimondo.

Un servizio per gli automobilisti

A Morimondo sono iniziati i lavori per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica per le auto, che verranno posizionate a Caselle, Fallavecchia e 4 a Morimondo con la possibilità di ricarica veloce.

L'intervento è finanziato da un contributo di Regione Lombardia relativo a un bando al quale il Comune di Morimondo ha partecipato.

Un perfetto connubio tra storia e modernità che s’incontrano. Il paese famoso per la storica Abbazia Cistercense, non nega e sostiene lo sviluppo sostenibile.

«E’ fondamentale seguire i tempi – ha detto il sindaco di Morimondo Marco Marelli – in un’epoca dove il futuro guarda alla mobilità elettrica era importante iniziare ad offrire il servizio di ricarica a tutti i visitatori che annualmente visitano il borgo. I lavori proseguono spediti, gli impianti saranno posizionati in luoghi accessibili al pubblico. Confido nel fatto che per febbraio- marzo del prossimo anno siano operativi. Stiamo aspettando gli allacciamenti alla rete elettrica e posso confermare che una colonnina in Paese sarà abilitata per la carica rapida Morimondo borgo antico, protagonista della rivoluzione tecnologica green».

Tra storia e sostenibilità

Per questo motivo l’amministrazione ha partecipato al bando e ottenuto dei finanziamenti per l’installazione in punti strategici del Comune di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche, il futuro del trasporto su strada con un basso impatto ambientale, per la tutela del ricco territorio a vocazione agricola. Saranno operative dal nuovo anno.