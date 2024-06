A Legnano Fratelli d'Italia è il partito più votato alle europee

Il circolo di Fratelli d'Italia, Carlo Borsani di Legnano ha voluto commentare le recenti elezioni europee che hanno visto il partito del premier Meloni ricevere più voti di tutti in città

Le recenti elezioni Europee hanno confermato Fratelli d’Italia primo partito a Legnano con 7228 voti.

"Le azioni del Governo Nazionale hanno ancora una volta convinto i cittadini Legnanesi così da riconfermare la fiducia al nostro partito - fanno sapere dal circolo Carlo Borsani - Di questo ne siamo grati, sarà di stimolo ad andare avanti con l’obiettivo di rafforzare questo risultato e prepararci alla sfida delle prossime elezioni comunali, non così lontane, per il rinnovo della Giunta che guiderà la Città nei prossimi anni. Abbiamo identificato il nostro potenziale candidato Sindaco e stiamo lavorando nell’ approntare quelle che saranno le priorità da affrontare nella futura gestione della macchina comunale. Forti del consenso ricevuto, e della leadership all’interno del centrodestra, lavoreremo per consolidare la coalizione nel formare una squadra capace di raccogliere e soddisfare le necessità dei cittadini Legnanesi".