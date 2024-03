A Lainate centrodestra compatto alle elezioni comunali

Centro destra compatto alle prossime elezioni amministrative a Lainate, come affermato dal gruppo cittadino di Fratelli d'Italia.

"Come la maggior parte dei Lainatesi ci siamo stupiti anche noi, da quanto accaduto all’interno della coalizione di maggioranza. Appresa l’intenzione di confermare la candidatura del sindaco uscente Tagliaferro da parte della civica Lainate nel cuore, così come espresso nel loro comunicato ufficiale del 5 marzo, attendiamo con curiosità di conoscere e sapere se ci sarà anche una seconda eventuale candidatura a guida delle tre liste civiche che hanno espresso apertamente la volontà di non appoggiare l’attuale sindaco uscente. Venendo a noi, non siamo sicuramente rimasti a guardare, l’ottimo lavoro perpetrato anche localmente in questi cinque anni, ha fatto sì che notizia ufficiale, ai nastri di partenza delle prossime elezioni ci presenteremo compatti come coalizione di centro destra insieme a Forza Italia e Lega, un importante conferma per il territorio".

"Coalizione che sta valutando diverse candidature che riguardano persone di spessore umano e rilievo, alle quali è stato mostrato e proposto un progetto molto credibile e coinvolgente, segno che sia stato considerato tale, è insito nel fatto che è sato preso seriamente in considerazione da parte loro. Un interessante progetto associato ad un interessante programma che in divenire sarà presentato nei suoi aspetti e nella sua peculiarità, riguardante temi a noi sempre cari come trasparenza, sicurezza, rilancio del commercio locale, manutenzione dei patrimoni pubblici, ciclabilità, paesaggistica e sostenibilità. Argomenti a cuore soprattutto dei cittadini lainatesi intervistati ed ascoltati nel corso di questi anni.

A breve renderemo pubblico il nome del candidato prescelto di coalizione, chiediamo ai cittadini lainatesi di aver ancora un po’ di pazienza, per permetterci di effettuare in maniera ponderata questa delicata scelta. Il nostro obbiettivo non sarà quello di stravolgere, ma di apportare un cambiamento, dare un quid in più, sottolineando quanto sia importante per una città come la nostra l’esser degnamente rappresentata anche da importanti istituzioni, e non solo da liste civiche competenti e preparate. Quell’esperienza tangibile che purtroppo a nostro dire è venuta con evidenza a mancare in questi anni. Un importante cambiamento che possa permettere alla nostra città di compier passi avanti, facendole fare quel salto di qualità che tutti ci auspichiamo. Il percorso futuro prevede per Lainate la realizzazione di ulteriori opere complesse, tra tutte quella che riguarda l’ambizioso progetto di riqualificazione dell’area ex Alfa, un’area da anni fortemente compromessa e degradata, per tanto è nostra forte intenzione e volontà, far sì che questa volta la città si faccia trovare ponta e preparata nel gestire al meglio la realizzazione di queste importanti opere".