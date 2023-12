A Castano Primo la campagna elettorale ingrana il turbo. Alessandro Landini, per il centrosinistra, e Roberto Colombo, per il centrodestra in corsa la poltrona da sindaco

Alessandro Landini, già assessore al Bilancio, correrà per il centro sinistra

«Chi è reduce da un percorso di studi in giurisprudenza si trova a tu per tu con materie che in municipio si vivono all’ordine del giorno. L'incarico di assessore al Bilancio comunale mi è dunque servito a mettere mano a questi capitoli. Un’esperienza che mi ha insegnato come dietro ai numeri ci siano spaccati reali, economie familiari e talvolta sofferenze». Parola di Alessandro Landini, candidato sindaco del centro sinistra alle prossime elezioni amministrative. Classe 1996, Landini ha sciolto la riserva nella serata di sabato a Villa Rusconi. Subito in apertura a prendere la parola è stato l'attuale sindaco castanese Giuseppe Pignatiello.

"Obiettivo del sindaco è accontentare il maggior numero di cittadini", afferma Landini

«Oggi si ricomincia. Il lavoro dell'amministratore coincide col portare avanti idee e progetti, collegate alle sensibilità di cittadini. Idee buone, positive e che devono essere portate avanti. In 10 anni di Amministrazione ho incontrato persone con voglia, che hanno messo da parte il proprio personale interesse, pur di raggiungere l'obiettivo di dare una mano alla comunità. Il che ha rappresentato un grande lavoro per la Giunta comunale. Non si fa il sindaco per soldi, ma perché ti trovi in situazioni che possono accontentare ciascun cittadino, anche se non sempre è possibile. Lo si fa come credo. Lo si fa per orientare meglio le scelte, le modalità di gestione della società. Nel tempo lui si è preso tante responsabilità sulle proprie spalle e lo ha fatto con naturalezza. Ha gestito il bilancio comunale, le politiche giovanili, anche la gestione dei lavori del Consiglio comunale. La scuola materna statale a Castano Primo rimane il nostro obiettivo primario».

Un assaggio del programma elettorale

Pignatiello e Landini hanno fornito un assaggio del programma elettorale: «Il nostro sogno è e continua ad essere il progetto Castano città studi, che punta a far sì che la nostra città diventi hub per gli studenti, un vero e proprio giardino per la Città metropolitana». Sempre Pignatiello ha regalato un foglio bianco al giovane candidato sindaco. «E’ un invito ad ascoltare, sentire quelle che sono le idee dei cittadini. Perché ascoltare orienta meglio le scelte». Guardando alla storia locale, ha sottolineato Landini, «non si può che essere antifascisti. Da qui il richiamo alla sua esperienza vissuta al fianco degli scout. «Mi ha fatto mettere in gioco e mi ha insegnato i valori della convivenza». Personalmente, ha aggiunto, «Vivo le Istituzioni con la sacralità che meritano. Sento attorno a me un bell'entusiasmo, la città è pronta al rinnovamento». Lo strumento del bilancio, ha concluso Landini, «da solo non riesce più a rispondere ai bisogni della comunità. In questi anni abbiamo messo nel cassetto progetti importanti. Fondamentali per il futuro saranno i fondi del Pnrr». Presente per l’occasione anche il sindaco Andrea Furegato, sindaco di Lodi che ha lanciato l'endorsement allo stesso Landini: «La vita degli amministratori non è facile ma trova terreno fertile nelle comunità che godono di fondamenta molto solide. E Castano lo dimostra. Alessandro saprà fare bene».

Roberto Colombo in corsa per il centro destra

La coalizione di centrodestra presenta Roberto Colombo come suo candidato sindaco per le prossime elezioni. Dopo aver chiarito alcune incomprensioni del passato, la coalizione sembra più unita che mai. A legare i tre partiti (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) è una visione comune: un ritorno a una politica pragmatica che torni a interessarsi ai problemi dei cittadini. «Per questo – spiega Maurizio Del Curto, responsabile di Forza Italia di Castano Primo – partiamo con largo anticipo: per ascoltare i bisogni di tutti».

"Ragioneremo in un'ottica sovracomunale", così Colombo lancia la sfida

«Il nostro progetto favorisce un’ottica sovracomunale – afferma il candidato sindaco Colombo – basta coi campanilismi. Spogliamoci dell’egoismo e smettiamo di dire «il mio paese». Censiamo le eccellenze del territorio e investiamo insieme agli altri comuni». Alla cerimonia di presentazione del candidato erano infatti presenti tanti sindaci dell’area del castanese e diversi politici locali, accorsi per dimostrare il loro supporto all’aspirante sindaco. «Noi saremo i politici del fare, non siamo professionisti ma ci metteremo tutta l’anima – promette Colombo – Basta coi politicanti che stanno tutto il giorno in comune e che alle cinque timbrano il cartellino come se fossero dei dipendenti».

"I nostri candidati? Provengono dagli ambiti lavorativi più variegati"

Un altro punto di forza sul quale intende far leva il centrodestra per aggiudicarsi le amministrative della prossima primavera sono proprio le competenze dei candidati, tutti provenienti da ambiti lavorativi diversi. Colombo, che è avvocato, ha dichiarato: «So già che dovrò assumere dell’altro personale, perché andrò a togliere tempo al lavoro, ma va bene così, non si vive solo per lavorare. Sono stato toccato dall’amore per il nostro territorio e da oltre vent’anni mi occupo di Castano a tuttotondo». Interrogato sulla questione della moschea, Colombo ha così risposto: «No. Senza se e senza ma. Finirebbe per attrarre troppe persone da fuori, sappiamo che arriverebbe gente persino dal Piemonte e non avremmo la possibilità di gestire tutti».

Il grazie di Colombo per il sostegno ricevuto

Lo stesso Colombo si è detto entusiasta del sostegno ricevuto dagli amministratori locali durante l’evento che è servito a presentarne la discesa in campo alle prossime elezioni amministrative: «Ci terrei che venisse rimarcata l’importanza della presenza di tantissimi sindaci e amministratori del castanese e magentini (Turbigo, Vanzaghello, Magnago, Cuggiono, Boffalora, Bareggio, Robecchetto, Buscate, Mesero, Marcallo e Magenta). Tutti presenti per sostenere la mia candidatura, ma soprattutto per condividere la nostra concezione di lavoro di squadra. Un lavoro sovra-comunale che ci chiamerà ad assolvere impegni e progetti precisi. Questo è il punto da cui partiamo, abbandonando ogni forma di egoismo e di campanilismo».