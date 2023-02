A Bareggio nascerà il Consiglio comunale dei ragazzi. L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha assegnato l’incarico a una cooperativa che curerà il progetto nelle varie fasi.

Una novità a Bareggio: nascerà il Consiglio comunale dei ragazzi

Ha spiegato l'assessore all'Istruzione Roberto Pirota:

"Ieri abbiamo organizzato un incontro con la dirigente scolastica, alcuni insegnanti e i rappresentanti della cooperativa in cui abbiamo definito una sorta di cronoprogramma per arrivare a far partire ufficialmente il progetto con l’inizio del prossimo anno scolastico”.

In questi giorni verrà predisposto un regolamento, simile a quello del Consiglio comunale vero e proprio, che passerà in Commissione Regolamenti e poi in Consiglio per l’approvazione.

"L'obiettivo è procedere con le votazioni a settembre"

Ha continuato Pirota:

"L’obiettivo è ultimare tutti gli adempimenti burocratici e organizzativi, compresa la formazione delle varie liste di candidati, entro maggio, in modo tale da procedere poi a settembre con le votazioni e l’elezione del Consiglio dei ragazzi, che sarà formato da 13 consiglieri compreso il sindaco”.

Le sedute del CCR si terranno in sala consiliare, mentre i lavori preparatori di ogni seduta saranno all’interno della scuola, col supporto degli insegnanti e degli educatori. Il progetto riguarda le scuole primarie e secondarie di Bareggio e San Martino. Il Consiglio dei ragazzi resterà in carica per due anni e formulerà una serie di proposte da sottoporre all’Amministrazione comunale, che si impegnerà, una volta verificata la fattibilità, a realizzarne almeno una all’anno.

"Siamo davvero soddisfatti"

Ha concluso l'assessore:

"Sono molto soddisfatto perché l’istituzione del CCR è uno degli obiettivi che ci eravamo dati per quanto riguarda la scuola. Purtroppo la pandemia ci ha rallentati, ma siamo comunque riusciti a farlo partire prima della fine del mandato, anche se poi l’effetto pratico si vedrà con la nuova Amministrazione”.

Ha poi concluso il sindaco Linda Colombo: