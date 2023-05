50mila euro dalla Regione per l'attraversamento ciclopedonale

Regione Lombardia erogherà 50.000 euro al Comune di Magenta per la costruzione di un attraversamento ciclopedonale tra Magenta e la frazione di Pontevecchio ai fini di abbattimento di barriere architettoniche e per sviluppare ulteriormente una mobilità più sicura per i cittadini.

50mila euro da Regione Lombardia per la ciclopedonale

Un’iniziativa che è partita dall’ascolto da parte del Vicesindaco Enzo Tenti dei residenti in via Gioberti – zona interessata dall’intervento - che, dopo anni, potranno fruire di un’opera fondamentale per compiere spostamenti con maggiore sicurezza.

Il finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro sinergico, in sede di approvazione del bilancio regionale nella passata legislatura, svolto dal Vicesindaco con l’attuale Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi di Forza Italia Gianluca Comazzi.

“Un ringraziamento speciale all’Assessore Comazzi. Si tratta di un intervento importante per rendere Magenta maggiormente accessibile a tutti i cittadini, continuare il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche e creare percorsi più sicuri”, dichiara Tenti.

Le parole di Acri di Forza Italia

“Un grazie particolare all’Assessore Comazzi – dichiara Samuele Acri, vice coordinatore di Forza Italia a Magenta - che, da capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale nella scorsa legislatura, attraverso un suo ordine del giorno, ha permesso il finanziamento di questa importante opera per la nostra città”.

Forza Italia continua a lavorare per Magenta e per tutto il territorio, coinvolgendo tutta la sua classe dirigente in ogni grado istituzionale, affinché la nostra città e il Magentino possano diventare il centro nevralgico di tutto il territorio.