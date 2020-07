5 milioni al Quasimodo, Pd: “Frutto di un proficuo lavoro di squadra”

Il Pd commenta lo stanziamento di 5 milioni di euro dalla Commissione Bilancio della Camera per l’istituto Quasimodo di Magenta

Anche il Pd esulta per il Quasimodo: “Proficuo lavoro di squadra”

“Siamo molto contenti dell’approvazione dell’emendamento che permette lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’istituto Quasimodo di Magenta. Un risultato frutto di un percorso avviato anche dai consiglieri locali del Partito Democratico e recepito dai nostri parlamentari che, infatti, votando a favore hanno consentito il via libera alle risorse. Grazie all’impegno e alla collaborazione tra diversi livelli istituzionali si procederà ad un ampliamento del polo scolastico che accoglie oltre 1100 studenti” così dichiara il Segretario del PD Magenta Luca Rondena.

“Il risultato di oggi è frutto di un proficuo lavoro di squadra da parte di forze politiche anche diverse, che hanno saputo far prevalere il dialogo e la collaborazione a beneficio dei cittadini, in particolare dei nostri ragazzi e ragazze. L’auspicio è che quello di oggi sia il primo passo di una più estesa azione di riqualificazione ed estensione di istituti scolastici in tutta la Città Metropolitana di Milano ” è il commento di Paolo Razzano, responsabile Enti locali del PD Milano Metropolitana.

