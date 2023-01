36 nuove telecamere per la sicurezza dei parchi

È di € 109.800 l’investimento del Comune di Vanzago per dotare i parchi di Vanzago di ben ulteriori 36 telecamere di videosorveglianza.

36 nuove telecamere per i parchi

L’investimento è stato reso possibile dalla volontà dell’amministrazione comunale che ha predisposto il

progetto “Parchi Sicuri” approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale lo scorso 15 Aprile 2022 per la partecipazione al bando per installare impianti di videosorveglianza nei parchi comunali secondo i criteri stabiliti da Regione Lombardia. Il Comune di Vanzago è risultato beneficiario del contributo regionale dell’importo di € 80.000, come comunicato nel Novembre 2022.

Dove saranno installate

Le 36 telecamere saranno posizionate nei seguenti parchi:

- Parco della Filanda – 8 telecamere

- Parco di Via Assisi – 12 telecamere

- Parco di Via del Lazzaretto – 8 telecamere

- Parco di Via Leonardo da Vinci – 4 telecamere

- Parchetto di via Arsiero/via Ferrario – 4 telecamere

Consentiranno di meglio monitorare le aree di maggior aggregazione sul territorio; inoltre funzioneranno in termini di prevenzione degli episodi di vandalismo che in passato si sono verificate in queste aree; nei casi spiacevoli in cui questi episodi si dovessero verificare di nuovo, permetteranno di acquisire informazioni utili per identificarne i responsabili e segnalarli alle forze dell’ordine.

Nel 2023 la riqualificazione dell'intero impianto

L’installazione di tali telecamere sarà resa possibile dalla riqualificazione completa dell’impianto di

videosorveglianza del Comune di Vanzago che si concretizzerà nel corso del 2023 all’interno del progetto di riqualificazione della rete di Illuminazione Pubblica da parte di Hera Luce poiché – tramite onde radio – consentirà di raccogliere i segnali delle telecamere anche dalle aree di Vanzago più lontane dalla centrale operativa della Polizia Locale dove è presente la centrale di monitoraggio del territorio.