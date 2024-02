Soddisfazione del sindaco Nai e dell’assessore Albetti di Abbiategrasso dopo la notizia dei 300 milioni per la prosecuzione della superstrada per Malpensa.

300milioni per la Superstrada per Malpensa: esulta il sindaco Nai

“La notizia dello stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture per la prosecuzione della superstrada Vigevano-Malpensa è certamente un determinante e decisivo tassello del potenziamento infrastrutturale di Abbiategrasso e dell’Est Ticino”. Lo dichiara il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai. “Si tratta di finanziamenti importanti, che arrivano dopo anni nei quali, nonostante alcune legittime posizioni di contrarietà, lo sforzo congiunto di molti enti locali- oltre che al nostro penso a Vigevano, Ozzero, Magenta e Robecco sul Naviglio, con il sostegno di Regione Lombardia- hanno fatto prevalere la volontà di realizzare una infrastruttura attesa da decenni, strategica e necessaria per lo sviluppo di un’ampia area, da Vigevano ad Abbiategrasso. Con l’imminente assegnazione dei lavori per la prima tratta, cui s’aggiungerà quella appena finanziata, avranno finalmente una soluzione i problemi di collegamento che gravano sulla nostra città da molto tempo”, continua il primo cittadino.

Un collegamento non solo per Malpensa

“Non dobbiamo dimenticare che il collegamento veloce consentirà ad Abbiategrasso di raggiungere rapidamente non solo Malpensa, ma anche l’autostrada Milano Torino nonché l’area ex Expo in trasformazione e che vedrà realizzati in un unico polo tutta una serie di importanti servizi sanitari, universitari e di ricerca tecnologica. Ricordiamo peraltro che diversi anni fa furono persi 200 milioni per il potenziamento della Milano-Baggio; la responsabilità fu di chi allora si oppose, mentre oggi auspichiamo che anche questo tratto possa essere realizzato per un ancora più efficace collegamento con la metropoli” aggiunge l’assessore Roberto Albetti.

Occhi puntati anche sulla ferrovia