Rischio di forti temporali, è ancora allerta meteo in Brianza (e in Lombardia)

La Regione Lombardia ha diffuso un’allerta arancione (moderata) per rischio di forti temporali dalle 14 di oggi sabato 29 agosto 2020, per il transito di un sistema perturbato evidenziando la possibilità di sviluppo di fenomeni anche di forte intensità a livello locale. I fenomeni potranno presentarsi anche nella mattinata di domani, domenica 30 agosto 2020 per attenuarsi poi nel pomeriggio – sera.

Forti temporali in corso

Una vasta e profonda depressione centrata tra Isole Britanniche e Paesi Bassi apporta sul Nord Italia un forte flusso di correnti calde, umide ed instabili da sudovest. Sulla Lombardia, dalle prime ore di ieri, rovesci e temporali di forte intensità a più riprese interessano Alpi, Prealpi e alta Pianura. Da inizio evento gli accumuli risultano essere diffusamente abbondanti su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente su quelle orientali (cumulate diffuse oltre gli 80-100 mm con picchi locali fino a 200/210 mm).

La previsione

Fino al mattino di domani sono previsti, a più riprese, temporali di forte intensità (forti raffiche di vento, grandine, ingenti quantità di pioggia in breve tempo) su tutta la regione seppur più insistenti su Alpi, Prealpi e alta Pianura con ulteriori ingenti accumuli di pioggia (gli accumuli saranno assai disomogenei ma potranno cadere ulteriori 100-150 mm, localmente anche oltre i 200 mm sui settori già interessati da accumuli abbondanti). Lunedì 31 agosto 2020 ancora possibilità di qualche rovescio o temporale sparso in giornata.

TORNA ALLA HOME PAGE