Tutte le ciocche raccolte saranno unite a quelle che verranno raccolte nell’analoga manifestazione promossa per domani, domenica 9 ottobre, ad Abbiategrasso

A promuovere la manifestazione è Gasabile, gruppo d’acquisto solidale del Legnanese

Una ciocca di capelli per la libertà delle donne iraniane. E' in corso a Legnano la mobilitazione pacifica a sostegno di tutte le donne che, in Iran e nel mondo, subiscono violenza e soprusi lesivi della loro dignità e autodeterminazione. A promuovere la manifestazione è Gasabile, gruppo d’acquisto solidale del Legnanese, che ha deciso di aderire al movimento di protesta internazionale a sostegno delle donne iraniane in lotta per la loro libertà.

Associazioni in piazza San Magno insieme al sindaco Lorenzo Radice

Alle 16 cittadini, di oggi, sabato cittadine e associazioni e realtà istituzionali del territorio (tra le quali Gulliver Canegrate, il Tavolo Antimafie di Canegrate, Città Invisibili di San Giorgio su Legnano...) si sono riuniti in piazza San Magno. presente anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice che ha tenuto un breve discorso. Durante la manifestazione è previsto il gesto simbolico di tagliarsi una ciocca di capelli. Tutte le ciocche raccolte saranno unite a quelle che verranno raccolte nell’analoga manifestazione promossa per domani, domenica 9 ottobre, ad Abbiategrasso dall’associazione Iniziativa donna e poi consegnate al Consolato iraniano di Milano.

"Tutto ciò che per noi è normale, come una ciocca di capelli sul viso in Iran può costare la vita"

«Non potevamo stare a leggere le terribili notizie che arrivano dall’Iran senza fare nulla - commenta il coordinamento della manifestazione - Tutto ciò che per noi è normale, come appunto una ciocca di capelli ribelle sul viso, in quel Paese può costare la vita. Il coraggio della rivolta contro il regime è straordinario e vogliamo che arrivi loro tutta la forza della nostra vicinanza»