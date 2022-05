Tanti auguri mamma! Migliaia di messaggi da parte dei lettori di Settegiorni

venerdì sul giornale

Il 6 maggio in edicola i pensieri, i disegni, le poesie e le foto dei bambini che hanno voluto fare una sorpresa alle loro mamme.

Da venerdì 6 maggio in edicola con Settegiorni Rho-Bollate, Settegiorni Legnano e Alto milanese e Settegiorni Magenta e Abbiategrasso tutti i messaggi, le foto e le dediche per le vostre mamme. Un modo speciale per dire Tanti auguri mamma!

Tanti auguri mamma: migliaia di messaggi, disegni e foto su Settegiorni

Anche quest’anno con la nostra storica iniziativa abbiamo coinvolto scuole e lettori per celebrare questa figura così importante nella vita di tutti noi. Tanti, tantissimi messaggi di amore, disegni e foto stanno per invadere le pagine del nostro giornale per festeggiare tutte le mamme: venerdì 6 maggio non perdete il numero speciale dedicato alla Festa della Mamma, che quest’anno si celebra l’8 maggio.

Tanti auguri mamma: migliaia di messaggi, disegni e foto sul nostro giornale

Tanti auguri mamma è la storica iniziativa del Gruppo Netweek, in collaborazione con il nostro sponsor www.autosama.it, che da vent’anni raccoglie i messaggi di auguri per la festa della mamma, coinvolgendo le scuole del territorio e i lettori del nostro giornale. Tutti i figli, grandi e piccini, hanno l’occasione di dimostrare con noi il loro amore per la mamma. Come tradizione abbiamo coinvolto le scuole primarie e dell’infanzia del nostro territorio, che hanno come sempre risposto con entusiasmo e ci hanno mandato tantissimi disegni e messaggi dei bambini per le loro mamme. Netweek, poi, ha donato alle classi che hanno aderito dei kit di matite colorate e bustine con semi di fiori, per abbellire le loro scuole e giardini. Quale simbolo migliore per rappresentare la mamma se non un fiore? Infatti, quest’anno abbiamo deciso di lanciare come tema proprio “Mamma sei bella come un fiore”: i colori, i profumi, la delicatezza e la forza di un fiore, sono tutti segni di bellezza che ben corrispondono alle nostre mamme.

Inoltre, abbiamo raccolto attraverso il sito www.tantiaugurimamma.it le dolci e simpatiche foto dei nostri lettori, di tutte le età, che hanno voluto condividere con noi affetto e gratitudine per le loro mamme. Ci auguriamo che le tutte le mamme si potranno commuovere leggendo i dolci messaggi che i figli, grandi e piccoli, hanno dedicato loro: migliaia di pensieri, disegni e foto che testimoniano amore puro, incondizionato, disarmante, raccolti in un bellissimo speciale da conservare.