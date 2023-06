Anche quest’anno Settegiorni Magenta-Abbiategrasso, Settegiorni Rho e Bollate e Settegiorni Legnano e Alto milanese ha deciso di dare visibilità ai ragazzi del territorio che hanno concluso in bellezza l’anno scolastico.

Studenti eccellenti: inviate le vostre foto

In questi giorni infatti le scuole superiori stanno pubblicando i tabelloni con i risultati. Tutti gli studenti che sono stati promossi con una media superiore all’8 possono mandare la propria fotografia, corredata da nome, cognome, comune di residenza, classe e scuola frequentata e naturalmente la media ottenuta all’indirizzo mail redazione@settegiorni.it o via WhatsApp al 350.0398859 per Magenta e Abbiategrasso, 350.1409716 per Rho e Bollate e 350.1489715 per Legnano e Alto Milanese.

Tutte le foto saranno pubblicate gratuitamente sul giornale a partire da venerdì 30 giugno 2023.

Lo stesso discorso vale anche per l’esame di Stato che tanti giovani si apprestano a sostenere. Tutti i ragazzi che saranno promossi con 100 sono invitati a mandarci la loro foto e i loro dati: diventeranno protagonisti delle nostre pagine.

Una vetrina anche per i più piccoli

E per i fratellini più piccoli? Ovviamente non ci siamo dimenticati di loro. L’esame di terza media è infatti il primo vero ostacolo che gli studenti sono chiamati a superare. Nel rivolgere a tutti gli esaminandi un sincero in bocca al lupo, invitiamo quanti saranno promossi con il massimo dei voti a seguire l’esempio degli studenti eccellenti delle superiori inviandoci foto e dati.

Lo stesso potranno fare i bambini che hanno concluso la quinta elementare con il massimo dei voti.

Aspettiamo le vostre fotografie via mail a redazione@settegiorni.it o via WhatsApp.