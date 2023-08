Stelle cadenti, musica e divertimento nella notte di San Lorenzo

«Notte sotto le stelle» nell’area delle feste del Municipio di Rho, in via De Amicis nel corso della rassegna Estate in piazza.

Notte di San Lorenzo a guardare le stelle nel cortile del Comune

Una serata con il naso all'insù per vedere le stesse cadenti quella in programma domani, giovedì, notte di San Lorenzo. Oltre a vedere le stelle il programma della serata prevede la possibilità di gustare un dolce e di brindare con un calice di prosecco offerto dall’Azienda Agricola La Madonnina di Pregnana Milanese gestore quest'anno dell'evento organizzato per tutte le persone che rimangono a casa nel mese di agosto.

"Grazie a questa iniziativa chi è rimasto a casa si sente meno solo e può trascorrere momenti piacevoli in compagnia"

«Con “Agosto in piazza“ - afferma l’assessora Alessandra Borghetti - anche chi rimane in città si sente meno solo e può trascorrere dei momenti piacevoli in compagnia». Le iniziative proseguiranno fino al 27 agosto. Ogni sera, dal lunedì alla domenica, si potrà cenare con piatti della cucina mediterranea e partecipare a serate danzanti.

Polemiche sulla musica e sui servizi igienici

Manifestazione partita però con il piede sbagliato, sono diversi i commenti sui social di cittadini che lamentano la mancanza di musica nella serata di ieri, quando il cartellone degli eventi annunciava una serata danzante e anche commenti negativi sui servizi igienici. "Siamo costretti ad andare in bagno nei bagni chimici nonostante a pochi metri ci sia la palestra comunale, rimasta aperta fino al mese di giugno e la sede del centro anziani dove ci sono servizi a norma