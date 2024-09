Solidarietà: torna il mercatino di Santa Teresa

Da sabato via agli acquisti solidali per la festa patronale di Santa Teresa.

Mercatino del nuovo e usato per la solidarietà

Anche quest’anno, in occasione della festa patronale di Santa Teresa, il gruppo Caritas della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Legnano organizza il tradizionale mercatino del nuovo e dell’usato. Questo evento, che si terrà presso il salone della chiesa in Piazza Monte Grappa 1, offre un’ampia scelta di abbigliamento per tutte le età, giochi, peluche, oggettistica varia, bigiotteria e molto altro, come indicato nella locandina. Il mercatino sarà aperto a partire da sabato 28 settembre fino a lunedì 7 ottobre con orari variabili a seconda dei giorni. L'iniziativa, oltre a rappresentare un'opportunità per fare acquisti a prezzi convenienti, sostiene anche progetti di solidarietà.

Micro-progetti a favore della comunità

Grazie ai proventi raccolti negli scorsi anni tramite il mercatino, il gruppo Caritas è riuscito a finanziare una serie di micro-progetti per i parrocchiani in difficoltà. Tra questi, spiccano un corso di computer per una persona disoccupata, il conseguimento della patente C per un uomo che ha così trovato lavoro come autista, oltre a vari aiuti economici per i giovani che frequentano il doposcuola e l'oratorio. L’intera comunità è invitata a partecipare e a contribuire a questa importante causa, che continua a fornire sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.