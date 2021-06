Quattrozampeinfiera: la grande festa per cani e gatti

Con la bella stagione e la riapertura di tutte le attività torna Quattrozampeinfiera, il grande evento dedicato agli amanti dei cani e dei gatti che, giunto alla settima edizione, per la prima volta farà tappa a Bologna. Al Parco Nord andrà in scena una edizione outdoor per garantire il massimo della sicurezza senza perdere la possibilità di incontro e divertimento. Sabato 19 e domenica 20 giugno saranno due giorni di emozioni, divertimento, sensibilizzazione e shopping.

Quattrozampeinfiera, cani e gatti protagonisti

Quattrozampeinfiera è una manifestazione esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo. Un grande evento che coinvolge a 360° le aziende più rinomate del settore pet per una scelta più consapevole che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene.

Saranno due giorni per scoprire come migliorare il rapporto col proprio cane o gatto, approcciarsi ai servizi più innovativi per agevolare la gestione quotidiana del proprio amico fidato e dare il proprio contributo a chi è meno fortunato.

Non sarà una semplice fiera, ma un vero e proprio momento di intrattenimento educativo che da sette anni caratterizza tutte le tappe della manifestazione. I veri protagonisti sono proprio loro, i cani e i gatti dei visitatori che possono cimentarsi direttamente in attività sportive, educative e posare per scatti fotografici o sfilare divertendosi con i propri “genitori”. La fiera consente ai visitatori di interfacciarsi con le aziende per meglio comprendere la loro filosofia e i loro prodotti.