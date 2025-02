Sicurezza informatica, a Magenta due incontri per studenti e genitori

Mariarosa Cuciniello in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Regione Lombardia. La sicurezza informatica tiene banco a Magenta , dove sarà al centro di due incontri formativi dedicati a genitori e studenti e organizzati dall'assessorato alla Famiglia, Giovani e Pari Opportunità, guidato dain collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Regione Lombardia.

Sicurezza informatica, a Magenta incontri per studenti e genitori

I due appuntamenti sono in programma per venerdì 21 febbraio, il primo durante la mattinata al Teatro Lirico per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e alle 21 nella sala consiliare di via Fornaroli per gli adulti e le famiglie che vogliono approfondire il tema della navigazione sicura, proteggendo i giovani nel mondo digitale affrontando rischi e prevenzione con soluzioni efficaci. Sull'iniziativa è intervenuta direttamente l'assessore Cuciniello:

"È da anni che l'Istituto Superiore di Sanità ma anche gli esperti quali psicologi, educatori, pediatri stanno rilevando la diffusione della dipendenza da giochi online e social media tra ragazzi soprattutto nell'età 11-17 anni. Questo fenomeno è spesso associato ad ansia e insicurezze, poiché l’uso eccessivo di queste piattaforme può avere un impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere emotivo dei bambini, causando problemi di concentrazione, isolamento sociale e diminuzione del tempo trascorso all’aria aperta o dedicato a hobby più salutari".

Nel corso degli incontri verrà inoltre spiegato come il fatto che l’esposizione a contenuti inappropriati o dannosi sui social media possa disorientare bambini e giovani, specialmente quando si confrontano con gli altri o subiscono cyberbullismo. Da qui la necessità di organizzare due incontri separati per ragazzi di seconda e terza media e per le loro famiglie.