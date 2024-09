Salute: il PD incontra i cittadini. "Prevenzione è cura primaria"

Incontro sulla Salute organizzato dal PD Altomilanese.

L'intervento dell'esperta

Grande partecipazione venerdì 20 al Palazzo Leone da Perego di Legnano per un evento di tre ore dedicato alla salute, organizzato dal Partito Democratico dell'Altomilanese. L’incontro ha coinvolto esperti, tecnici, politici e cittadini, confermando l'interesse diffuso per il tema della medicina territoriale. Sonia Ribera, medico e membro del Dipartimento Salute PD, ha sottolineato l'importanza di un’azione più strutturata e analitica, suggerendo che il Gruppo Salute Altomilanese dovrà studiare a fondo le problematiche sociosanitarie locali e sensibilizzare la popolazione su questioni chiave come prevenzione, salute mentale e cure primarie.

Sfida politica e coordinamento territoriale

Durante la serata, Piera Landoni e Carlo Borghetti, esponenti del PD, hanno proposto l’Altomilanese come uno dei territori pilota per un'azione politica coordinata sulla medicina territoriale, in sinergia con il Municipio 7 di Milano. L’obiettivo è collaborare con le strutture sanitarie per monitorare e facilitare la ristrutturazione del Servizio Sanitario Lombardo. L’evento ha ribadito l'urgenza di un impegno collettivo, con il PD pronto a guidare questo percorso, ma chiamando a raccolta tutte le forze, politiche e civiche, per affrontare insieme le sfide future.