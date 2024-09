Run for Parkinson: torna la corsa per la sensibilizzazione

Una corsa per combattere il morbo di Parkinson.

Il programma

Domenica 22 settembre a Legnano torna la Run for Parkinson, l’annuale corsa non competitiva che si corre in tutto il mondo per portare l’attenzione a una patologia che ancora oggi è poco conosciuta e oggetto di tabù. La 13esima edizione della corsa solidale ospitata dalla Città del Carroccio è organizzata dall'As.P.I. (Associazione Parkinson Insubria), dal comitato locale della Croce Rossa e dal Comune. Si partirà domenica alle 9.45 dalla nuova sede della Cri in via Ragazzi del '99, per poi farvi ritorno dopo aver scelto il percorso da 5 o da 10 chilometri. La quota di partecipazione è di 10 euro. È possibile iscriversi collegandosi al seguente link: Iscrizioni Run For Parkinson - Croce Rossa Italiana - Comitato di Legnano (crilegnano.org)

Correre insieme per non essere soli

Alla conferenza di presentazione dell'iniziativa è intervenuta la presidente di As.P.I. Rosanna Carnevali:

"Abbiamo voluto organizzare ancora una volta questa corsa per continuare a sensibilizzare su questa malattia - ha spiegato la donna - Il Parkinson è una malattia degenerativa ma non mortale, per questo è importante agire tempestivamente: per continuare a garantire una qualità di vita alta. Purtroppo il sistema sanitario lascia i malati sostanzialmente soli, sono i volontari a fornire la fetta più grande dell'assistenza ai malati. Noi facciamo tutto il possibile per esserci".