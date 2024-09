"Piazza di libri": l'iniziativa culturale ha animato le vie del centro

Tanti libri in centro per una domenica all'insegna della letteratura.

I protagonisti

Secondo capitolo per “Piazza di libri”, l'iniziativa libresca che ha riunito gli appassionati di lettura e gli addetti ai lavori in Piazza San Magno a Legnano domenica 15 settembre, organizzata dalla Biblioteca civica Augusto Marinoni in collaborazione con le librerie legnanesi Ambarabà, Galleria del Libro, Nuova Terra, Nuvole Parlanti e Ubik.

Una città "ad alto tasso culturale"

Alla manifestazione era presente anche l’assessore Monica Berna Nasca, che ha commentato:

“Una città ad alto tasso culturale, ricca di biblioteche (a breve apriremo la terza), librerie, luoghi culturali in cui le istituzioni collaborano e organizzano insieme ai cittadini, ai commercianti, alle associazioni, come nel caso di "Piazza di Libri" organizzata dalla Biblioteca e dalle librerie del territorio, in collaborazione con Famiglia Legnanese”.