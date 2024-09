PGTU: tre serate pubbliche per presentarlo alla città

Comincia martedì 10 settembre dal quartiere Centro la tre giorni di presentazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) nei quartieri di Legnano.

L'avviso

Come annunciato dall’assessore alla mobilità Marco Bianchi all’indomani della pubblicazione del documento lo scorso agosto, in questi incontri l’amministrazione comunale, coadiuvata dai tecnici del Centro Studi PIM, illustrerà la filosofia che ha ispirato l’aggiornamento del PGTU soffermandosi sulle novità previste a livello di mobilità e di sosta quartiere per quartiere. La presentazione, puntando a far conoscere nelle sue diverse parti il documento, è finalizzata a stimolare la partecipazione della cittadinanza, che potrà presentare osservazioni alla proposta di Piano sino al 30 settembre scrivendo all’indirizzo email: info.polizialocale@comune.legnano.mi.it .

Le date

Ecco il calendario degli incontri cui interverranno l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi e Mauro Barzizza, capoprogetto dell’aggiornamento del PGTU del Centro PIM: il 10 settembre alle 20.45 a Palazzo Leone da Perego in via Gilardelli 10, 11 settembre alle 20.45 alla sede della Croce Rossa Italiana via Ragazzi del '99 19 e, infine, il 12 settembre alle 20.45 all'auditorium Rita Levi Montalcini di via Parma 64.