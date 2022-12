Gruppi Lions uniti per aiutare la Caritas

Unire le forze per aiutare le persone meno fortunate. Questo l'obiettivo dei presidenti Lions della zona che si sono ritrovati per raccogliere fondi per la Caritas

Condivisione dei club per aiutare le persone meno fortunate

Si è svolta nei giorni scorsi presso l’Hotel Monica Fiera di Pregnana Milanese la prima raccolta fondi della Zona 1B del distretto Lions 108-b4 – Milano Città Metropolitana che riunisce i gruppi Lions Club Rho Host, Lainate, Bollate, Le Groane e il gruppo Lions Rho Fiera. La serata rientra in un programma che i presidenti dei Club Maurizio Anzani, Marika Cittera, Marina Botteon e Renato Volonté insieme al presidente di Zona Umberto Loguercio, hanno deciso di condividere all’apertura di questo anno Lionistico e che prevede la condivisione e collaborazione dei clubs.

Raccolta fondi destinata alla Caritas

La raccolta fondi, destinata in quest’occasione alla Caritas, ha visto come relatore un ospite d’eccellenza: il Professore Fabrizio Pregliasco che, dopo il suo intervento, ha lasciato ampio spazio a una sessione di domande-risposte che ha visto numerosi soci e ospiti intervenire. La serata si è conclusa con lo scambio dei guidoncini e con la consegna al Professor Pregliasco di una targa di ringraziamento da parte dei 4 i club intervenuti.

Ospite della serata il virologo Fabrizio Pregliasco

L’artista Raffaele Marano ha poi donato al professor Pregliasco e ai presidenti una sua opera. Diverse altre iniziative della Zona sono già state calendarizzate, altre sono in fase di studio. A breve ci sarà il Natale in Pediatria con la consegna di doni il 24 di dicembre ai bambini in ospedali.