Legnarello: torna il tradizionale torneo di Scala 40

Torna il tradizionale torneo di carte a Legnarello.

Quest'anno sarà dedicato a una persona speciale

Il Torneo di Scala 40 della Contrada prosegue il suo cammino: una tradizione che si rinnova di anno in anno da 37 anni e che è diventato un immancabile appuntamento per i colori giallorossi. Da quest'anno il torneo sarà dedicato ad Aurelio Franciosi, ideatore e curatore dell'evento che dal 1985, a settembre, inaugura le attività di Legnarello e che purtroppo in questi giorni è scomparso.

Informazioni utili e contatti

Le partite del turno eliminatorio si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 21.30, a partire da lunedì 23 Settembre , nelle sale del Maniero in via Dante Alighieri 21 per trascorrere delle piacevoli serate in compagnia giocando delle avvincenti sfide all'ultima carta seduti al tavolo verde. Il regolamento è disponibile in Maniero. Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere una mail all'indirizzo info@contradalegnarello.it oppure rivolgersi in Maniero (via Dante Alighieri 21 - Legnano - Tel. 0331-441255) da lunedì a venerdì dalle 21.00.