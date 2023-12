La canto per bene entra nel vivo: ecco i primi video

Ecco i primi video arrivati per l'iniziativa del gruppo Netweek “Caro Babbo Natale: La CANTO per BENE”! A cimentarsi nelle canzoni natalizie i bambini della scuola d'infanzia Villani Roveda di Sedriano e di Vittuone.

Un Natale più coinvolgente

Con questa nuova iniziativa abbiamo voluto rendere il Natale ancora più coinvolgente, rendendo protagonisti i nostri lettori grazie anche ai nostri sponsor MOVE IN E GARBENSPURGHI. Senza dimenticare di fare del bene: infatti quest’anno vogliamo sostenere tutti insieme le attività dell’Andrea Bocelli Foundation.

Partecipare è facile

Ricordiamo che partecipare è facile e potete farlo tutti. Scegliete la canzone di Natale, registrate un breve video mentre la cantate, da soli o in compagnia - con la famiglia, gli amici, i compagni di scuola o della squadra sportiva - aggiungete un tocco personale - come un oggetto stravagante o delle simpatiche decorazioni - e inviatelo al nostro giornale:

via mail scrivendo a lacantoperbene@netweek.it

oppure via whatsapp al numero 350.1053930.

Non dimenticate di specificare che lo inviate per primamilanoovest.it e di indicare i nomi di chi compare nel video (durata un minuto, orientamento orizzontale).

Per maggiori informazioni e ulteriori specifiche su come registrare il vostro video andate su lacantoperbene.it.

Tutti i filmati verranno pubblicati su questo portale, sui tutti gli altri siti del gruppo, sui canali social e sul sito dell’iniziativa.

E ricordatevi di sostenere i progetti dell’ABF - Andrea Bocelli Foundation.