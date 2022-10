Io non rischio, la Protezione civile informa sul rischio alluvioni

Saranno coinvolte tutte le organizzazioni di volontariato che operano in città

Gazebo informativi e dimostrazioni in piazza

In occasione della campagna nazionale "Io non rischio", il Comune di Rho promuove un evento informativo sulle buone pratiche di protezione civile che si terrà domenica 16 ottobre, a partire dalle 15, in piazza San Vittore. Sono coinvolte le organizzazioni di Volontariato (COR, Rho Soccorso, Protezione civile della Città Metropolitana di Milano e Coordinamento volontari della Protezione civile della Città Metropolitana di Milano). Saranno montati alcuni gazebo e si terranno dimostrazioni per mostrare i corretti comportamenti da tenere in caso di alluvioni.

Un focus sugli eventi che possono essere generati da forti piogge

“Ci allineiamo alla campagna nazionale con un focus sugli eventi che possono essere generati da forti piogge - spiega l’assessore alla Protezione civile, Emiliana Brognoli – Sarà l’occasione per valorizzare il ruolo dei tanti volontari che sul nostro territorio sono sempre disponibili in occasione di eventi che possono generare pericoli per la popolazione, ma hanno anche saputo essere pronti a raggiungere altre zone del Paese in caso di emergenza. Il loro impegno è encomiabile e siamo fieri di poter contare sul loro lavoro. Domenica verranno presentante le tematiche della campagna legata al tema “alluvioni”, illustrando le attività che i cittadini possono mettere in campo per la salvaguardia personale e per tutelare i loro familiari. Oltre a spiegare come collocare sacchi di sabbia per il contenimento delle acque a protezione di abitazioni e negozi, si parlerà dello “zaino d'emergenza”. Una mostra fotografica illustrerà quanto avvenuto nel corso degli anni sul nostro territorio, verranno illustrate le fasi di un'eventuale emergenza pensando alla fase preventiva, a cosa avviene durante una alluvione e al post evento (una “tenda delle gocce” aiuterà a ripercorrere le tappe). In collaborazione con i volontari del COR verrà allestita la zona "idrogeologica" con l’esposizione della motopompa”.

Un focus sullo zaino d'emergenza

In particolare sarà interessante il focus sullo zaino di emergenza: all’interno occorre predisporre acqua potabile, medicine, un coltellino multiuso, i documenti personali, le chiavi di casa e della macchina, etc. Tutte cose utili nell’imminente fuga da casa e cose da salvare in via prioritaria. La campagna di comunicazione nazionale Io non rischio Alluvione è nata in via sperimentale nel 2014 per promuovere, attraverso volontari di protezione civile formati e preparati, la conoscenza del rischio Alluvione e l’adozione delle buone pratiche di protezione civile da parte dei cittadini. La campagna informa su quali siano le aree a rischio, su cosa fare per prevenire alluvioni, su come funzioni l’allertamento e cosa sia necessario sapere per agire nel modo più corretto.

Informazioni sulle aree maggiormente a rischio

Verranno fornite informazioni sulle aree maggiormente a rischio, ovvero cantine, i piani seminterrati e i piani terra, per quanto riguarda abitazioni e negozi o attività industriali, ma anche su sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante. Il rispetto dell’ambiente e semplici azioni alla portata di tutti possono aiutare a ridurre i rischi.