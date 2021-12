Guarda il video

Restano solo poche ore per inviare le vostre letterine e donare così un pasto a chi ha bisogno!

C'è anche il TikToker Khaby tra i testimonial che hanno scelto di sposare "Caro Babbo Natale vorrei", l'iniziativa del gruppo Netweek che prevede, per ogni letterina ricevuta, un pasto donato alla Fondazione Banco Alimentare.

Il TikToker Khaby super testimonial della nostra iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei..."

Anche Khaby Lame, oggi seguito su Tik Tok da 100 milioni di followers, ci scriverà la sua letterina e donerà così un pasto alle persone meno fortunate, grazie alla collaborazione tra Gruppo Netweek e Banco Alimentare.

Ecco il video per il Magentino, il Legnanese e il Rhodense-Bollatese:

L’iniziativa a sostegno di Banco Alimentare

Come lo scorso anno, Settegiorni Magenta-Abbiategrasso, Settegiorni Legnano-Altomilanese e Settegiorni Rho-Bollate hanno deciso, grazie anche al contributo degli sponsor Brianzacque, Ottica Sirtori e Gelsia, di sottolineare il valore di questa tradizione con il progetto “Caro Babbo Natale vorrei...” in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare, una rete enorme di volontari il cui scopo è quello di recuperare alimenti e ridistribuirli a chi non ha le possibilità per acquistarli. Ma non solo. Anche l'azienda Fratelli Beretta ha deciso di supportare il circuito Netweek nell'iniziativa solidale con Banco Alimentare.

C'è ancora pochissimo tempo per aderire all'iniziativa: sarà possibile inviare la propria letterina fino a sabato 18 dicembre grandi e piccini sono chiamati a scrivere la propria letterina a Babbo Natale direttamente dal nostro sito internet www.carobabbonatalevorrei.it: per ogni letterina ricevuta il circuito editoriale Netweek, di cui cui fa parte anche il nostro giornale, donerà un pasto alla Fondazione Banco Alimentare.

Più letterine riceveremo, più pasti doneremo a chi ne ha davvero bisogno. La nostra iniziativa vuole essere un piccolo segno di speranza e di solidarietà.

Tutte le letterine saranno pubblicate sul giornale e online!

Proprio così, tutte le letterine inviate attraverso il nostro sito www.carobabbonatalevorrei.it saranno stampate e pubblicate la settimana seguente sul proprio settimanale locale di riferimento, mentre giorno 25 dicembre saranno visibili anche online sul sito

Carobabbonatalevorrei.it.

É tempo di fare del bene, è tempo di scrivere tutti la nostra letterina a Babbo Natale!