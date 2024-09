Giornata Alzheimer: una mostra per raccontare la malattia

Un incontro per sensibilizzare sul morbo di Alzheimer e una mostra per sconfiggere la paura.

Giornata dell'Alzheimer: in paese l'evento per sensibilizzare sul declino cognitivo

Questa sera, lunedì 23 settembre alle 18, in occasione della XXXI Giornata dedicata alla sensibilizzazione sull' Alzheimer, si terrà l’incontro pubblico "Liberare la vita possibile" presso la RSA Casa Famiglia di Arconate, patrocinato dal Comune. L'evento vedrà la partecipazione di esperti che discuteranno l’importanza delle RSA come luoghi di cura e di cultura. La giornata rappresenta un'occasione per riflettere sul crescente impatto della demenza, che oggi colpisce il 7% degli over 60 e fino al 30% degli over 85, toccando milioni di famiglie.

“La Persona, oltre la Malattia”

Al termine dell’incontro, verrà inaugurata la mostra itinerante “La Persona oltre la malattia”, curata da Ilaria Genoni, educatrice presso la Casa Famiglia di Arconate. L’esposizione mira a sensibilizzare il pubblico sul valore e la dignità delle persone affette da Alzheimer, ricordando che dietro ogni paziente c’è una storia personale. La mostra farà poi tappa nelle altre Case Famiglia del territorio, coinvolgendo operatori, volontari e familiari nella narrazione visiva della vita oltre la malattia.