Da domani in regalo con Settegiorni le fragoline di bosco

In regalo da domani, venerdì 24 febbraio, con Settegiorni Rho-Bollate, Settegiorni Magenta e Abbiategrasso e Settegiorni Legnano e Altomilanese, i semi delle fragoline di bosco da piantare nel proprio orto.

Un orto molto speziale: arrivano le fragoline di bosco

Tornano in regalo con Settegiorni le fragoline di bosco da domani 24 febbraio: si potranno trovare in Settegiorni Rho+Bollate, Settegiorni Magenta Abbiategrasso e Settegiorni Legnano Alto Milanese. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Novatex Italia e si ringraziano inoltre Ravelli Floricoltura, Ortofloricoltura Zanzottera e Idealverde

La semina delle fragoline

Prendete un vaso anche piccolo, largo e alto 30 cm. Si tratta di una pianta cespugliosa bassa, che non cresce in altezza e non ha quindi bisogno di sostegni. Sul fondo mettete uno strato di argilla espansa o sassi, solo due dita, e sopra ricoprite col vostro solito terriccio. In questo modo l’acqua non ristagnerà sul fondo, provocando dei danni alle radici della pianta, che sono molto sensibili.

Una volta posizionato il seme appena sotto la terra - tenete conto che il seme è molto piccolo e delicato, posizionate il vaso in un luogo ben illuminato e soleggiato, oltre che caldo. Per germinare velocemente - in 10/20 giorni - il seme ha bisogno di 12 ore di luce al giorno e temperature intorno ai 20 gradi. Quindi potete anche tenere il vaso al chiuso in casa o aspettare una stagione più calda.

Essendo semi piccoli e delicati potete metterne più di uno e poi lascerete crescere la pianta che si svilupperà prima e meglio. Bagnate poco, tenete il terreno umido ma senza far formare ristagni d’acqua.