Fai gli auguri alla tua mamma sul giornale!

Domenica 12 maggio si celebra la festa della mamma e anche quest’anno il nostro giornale vuole rendere omaggio all’amore più grande che c’è. Un amore che riguarda tutte le età: il 10 maggio sulle nostre pagine pubblicheremo i messaggi di auguri che grandi e piccoli vorranno dedicare alla loro mamma.

Fai gli auguri alla tua mamma su Settegiorni

Un amore incondizionato e gratuito. Delle madri verso i figli, che danno la vita per loro, se ne prendono cura e li crescono. E dei figli verso le madri, considerate un rifugio sicuro quando si è piccoli, mentre diventando più grandi si ricambiano le attenzioni ricevute quando ne avranno bisogno. Spesso non si riesce a manifestare questo amore a parole o a ringraziare per il dono ricevuto. Ecco, nel nostro piccolo vogliamo dare a tutti una possibilità per far sapere al mondo quanto importante siano le mamme.

Da oltre 20 anni il nostro gruppo editoriale Netweek lancia l’iniziativa “Tanti auguri Mamma”, entrando nelle scuole e aprendo le nostre pagine a tutti i lettori. Raccogliendo migliaia e migliaia di messaggi e coinvolgendo più di 150mila alunni.

Anche chi non è più tra i banchi di scuola può partecipare! Perché non c’è un’età per far gli auguri alla propria mamma. Sarà sufficiente inviare una foto o un disegno con dedica o una poesia per lei collegandosi al sito www.tantiaugurimamma.it oppure via whatsapp al numero 3501489716 per Settegiorni Rho, 3500398859 per Settegiorni Magenta e 3501489715 per Settegiorni Alto Milanese.

I bambini delle scuole coinvolte, invece, potranno scrivere il loro pensiero o realizzare un disegno per la mamma sulle cartoline dedicate all’iniziativa consegnate alle classi aderenti al progetto. Oltre a ricordare la sorpresa alla mamma, la cartolina sarà anche un bellissimo biglietto d’auguri da conservare.

Tanti auguri mamma, sei l'amore più grande

Così, in occasione della festa, il nostro giornale si trasformerà in un vero e proprio collage di emozionanti disegni, pensieri e foto per le mamme raccolti all’interno di uno speciale dedicato all’iniziativa.

Quali immagini ci vengono in mente quando pensiamo all’amore? Per quasi 8 italiani su 10, al primo posto in questa speciale classifica dei simboli dell’amore c’è la mamma. Lo ha confermato il sondaggio “Gesti d’Amore”, realizzato nel 2022 da Doxa per Unhcr (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). La ricerca aveva l’obiettivo di comprendere se e come è cambiata la percezione di questo sentimento in un contesto come quello attuale. Confrontando i risultati del 2022 con quelli del 2018, con il 78% delle preferenze da parte degli intervistati, si conferma il primato della mamma come emblema dell’amore.

Cosa aspettate, avete tempo fino al 30 aprile per fare gli auguri alla vostra mamma in un modo speciale e originale, vi aiutiamo noi! E fatele sapere, attraverso le nostre pagine, che per voi è l’amore più grande!