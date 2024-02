Settimana prossima la prima bustina con lo Zucchino tondo di Nizza

Avete preparato vasi e terra? Settimana prossima riparte la nostra iniziativa green e vi regaliamo una bustina di semi di Zucchino tondo di Nizza. Inoltre, sul giornale potrete trovare sempre dei consigli utili per coltivare ortaggi e fiori, insieme a delle ricette per gustare i frutti del vostro orto e informazioni sui valori nutrizionali dei prodotti per una corretta e sana alimentazione.

Facciamo un orto... molto ORIGINALE

A partire da venerdì 1 marzo regaleremo ai lettori, insieme al nostro giornale, 6 diverse bustine di semi di ortaggi ed erbe aromatiche da piantare e far crescere nei propri orti domestici. Quindi, si parte con lo Zucchino tondo di Nizza e si prosegue con Pomodoro Rio Grande, Mix di basilico, Mais da popcorn, Fagiolo nano Koala e Cima di rapa Sessantina.

L’originalità sarà il filo conduttore della collezione di bustine dedicate all’orto che regaleremo quest’anno ai nostri lettori. Originale nelle varietà: ortaggi comuni ma dalle varietà particolari come le zucchine rotonde e il mais da popcorn per i più piccoli. Originale nei colori: ortaggi di colori diversi che aiutino a rendere bello il nostro orto. Originale negli abbinamenti: fiori che abbelliscono le tavole e fiori che insaporiscono le nostre insalate. Originale nei gusti: un basilico aromatizzato al limone? Sì, si può coltivare.

Tanti partner al nostro fianco

Il nostro progetto green vede anche quest’anno la collaborazione di importanti partner. Come sempre, i semi e la consulenza tecnica sono forniti da Franchi Sementi, storica azienda bergamasca leader nella produzione e distribuzione di semi per orto, prato e giardino, mentre Novatex Italia, leader nella produzione di reti per rotopresse destinate al mondo dell’agricoltura con sedi a Oggiono (Lecco) e Ferrandina (Matera), sostiene “Facciamo un orto... molto ORIGINALE”, e Technoprobe, multinazionale specializzata nella microelettronica con sede a Cernusco Lombardone (Lecco), ci supporta in “Facciamo fiorire la nostra Terra!”. Plastecnic, impresa lecchese leader in Italia nella progettazione, produzione e commercializzazione di vasi in plastica, anche per questa edizione fornirà i vasetti che porteremo nelle scuole. Inoltre, quest’anno abbiamo anche il sostegno di un importante sponsor istituzionale come Regione Lombardia e dei partner del nostro territorio, l'Azienda agricola florivivaistica di Ravelli Cesare per l'edizione di Settegiorni Rho e Bollate e l'Ortofloricoltura Zanzottera per l'edizione di Settegiorni Magenta e Abbiategrasso.

Tutti possono diventare green

Ricordiamo che per coltivare ortaggi e fiori non serve avere un terreno a disposizione, chi vuole cimentarsi con un orto o un giardino urbano può semplicemente farlo con qualche vaso sul balcone. Creare un orto in casa permette di portare a tavola prodotti freschi, salutari e di stagione letteralmente a chilometro zero. E prendersi cura di meravigliosi fiori ha certamente benefici per il corpo e lo spirito. In ogni caso, questi hobby aiutano a riavvicinarci alla natura e ai valori più importanti della vita.

E anche quest’anno porteremo la nostra iniziativa all’interno delle scuole: per tutta la durata del nostro progetto green, organizzeremo delle giornate evento in alcuni istituti del nostro territorio, duranti i quali – grazie all’aiuto di animatori ed esperti – regaleremo a bambini e ragazzi semi e vasi per favorire il loro pollice verde. Coltivare a scuola è un’occasione di crescita in cui si impara condividendo gesti, scelte e nozioni.