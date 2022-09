Donne In•canto: domenica il concerto Deb & Rose al Cinematografo

Protagoniste Ros Cazzaniga e Deborah Falanga

Da «La vita è bella« a «Dirty Dancing», da «Hair» a «Grease» a tanti altri per arrivare a «Il Mago di Oz

Il primo appuntamento della seconda tranche del festival Donne In•canto sarà a Pogliano il 4 settembre. Ros Cazzaniga e Deborah Falanga proporranno il concerto «Deb & Rose al Cinematografo» con un repertorio che rivisiterà le colonne sonore di film famosi, raccontando aneddoti su registi, attori e la scelta delle musiche dei loro film. Da «La vita è bella« a «Dirty Dancing», da «Hair» a «Grease», da «Mary Poppins» a tanti altri per arrivare a «Il Mago di Oz«.

In caso di brutto tempo il concerto si terrà nella sala del consiglio comunale

Le prenotazioni sul sito www.donneincanto.org il limite di posti per precauzione è quello della sala consiliare al chiuso, ma gli organizzatori consigliano di non esitare a mettersi in lista d'attesa. In caso di bel tempo, il concerto si terrà nel cortile della biblioteca e saranno messi online 20 posti in più. per arrivare a «Il Mago di Oz