Corso Asa: in paese 20 posti per diventare assistente socio-assistenziale

Grazie all’impegno di pubblico e privato in paese arriva il corso per assistenti socio-assistenziali (Asa).

Il corso

I posti disponibili sono 20 e l’unico costo è quello di iscrizione, 200 euro, finanziabili anche tramite il microcredito messo a disposizione dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Caritas e Comune. Il corso ha una durata di 800 ore (di cui 350 di teoria, 350 di tirocinio e 100 di esercitazioni) e i requisiti di ammissione sono: 18 anni compiuti alla data di iscrizione al corso e il possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado. I candidati per il corso Asa verranno selezionati dalla Fondazione S. Carlo.

I finanziatori

Il progetto è stato realizzato con il contributo di Bcc, che assieme al Comune e al Fondo Diamo lavoro della Caritas Ambrosiana hanno finanziato il corso, della Fondazioni S. Carlo,che si occupa della selezione e di seguire i partecipanti durante l’anno di formazione, della fondazione Clerici, che terrà la docenza, della Casa di Cura San Remigio, che ha messo a disposizione gli spazi per la scuola e alcuni infermieri come insegnanti, oltre ad ospitare la

parte dei tirocini che riguardano le Rsa.

Un'eredità importante

Questo progetto è l’ultimo lascito di don Ambrogio Colombo, che si sta preparando a un periodo di riposo dopo aver prestato la sua opera per 14 anni a Busto Garolfo. «Bisogna sempre avere gli occhi aperti e il cuore pronto a compiere azioni concrete - ha commentato il parroco - Questo corso è per le persone che vogliono lavorare. Dopo anni, vedendo la necessità di lavoro e la richiesta di personale di questo tipo, ci siamo attivati per portare questa opportunità a Busto Garolfo. Essere riusciti a realizzare questo corso presso la casa di riposo locale è molto importante, perché c’è bisogno di personale e poterlo formare in loco è un vantaggio per tutti. Si tratta di un corso impegnativo, ma offre uno sbocco immediato nel mondo del lavoro».

Un lavoro di sinergie

«Un esempio virtuoso di collaborazione - così il sindaco Giovanni Rigiroli commenta l’imminente avvio del corso, che si terrà nella casa di riposo San Remigio - Quando realtà così importanti fanno squadra, nessun traguardo è troppo ambizioso e a beneficiarne è tutto il territorio. È importante - chiosa Rigiroli - ringraziare tutte queste realtà che, cooperando, hanno permesso l’avvio di un progetto di grande rilievo, sia dal punto di vista dell’inserimento lavorativo, sia da quello della cura della persona».