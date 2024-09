"CAPitolo 20025": così la biblioteca vive

Letteratura e musica animeranno la biblioteca di via Cavour a Legnano.

La biblioteca si anima

Una cinquantina fra artisti e autori locali saranno i protagonisti, sabato 21 settembre, della terza edizione di "CAPitolo 20025", l’iniziativa che si terrà nel parco della biblioteca di via Cavour dalle 10.30 alle 19.30. La formula ricalca quella delle edizioni precedenti: le mostre dei lavori saranno allestite nel parco a partire dalle 10.30 e per tutta la giornata, le presentazioni dei libri cominceranno alle 16.30 con 10 minuti a disposizione per ogni autore.

Laboratori interattivi e musica

Nel corso della giornata si terranno due laboratori dedicati alla costruzione del libro: il primo, alle 10.30, ispirato alle opere di Bruno Munari, è a cura di Silvia Cibaldi; il secondo, alle 16.00, ispirato alle opere di Katsumi Komagata, è a cura di Elisa Zappa di Spazio Ars. La partecipazione ai laboratori è gratuita e senza bisogno di prenotazione. Dalle 18.30 alla chiusura Gaia Ristori e la sua band si esibiranno nel parco.