Calendario 2025 di Settegiorni e PrimaMilanoOvest: inviateci le vostre foto del territorio

Un angolo nascosto di Rho, uno scorcio dei paesi di Pregnana, Pogliano o Vanzago, i paesaggi delle aree naturali di Cornaredo o Garbagnate. O ancora i vostri luoghi del cuore di Legnano o Magenta, un panorama di Robecco sul Naviglio, Cuggiono o Cassinetta di Lugagnano, una veduta del Ticino.

In una parola il nostro territorio che finirà su un calendario. Calendari che, da sempre, appendiamo nelle nostre case o in ufficio e che quest’anno regaleremo con Settegiorni. E sarà un almanacco diverso dal solito perché pubblicheremo le foto che ci invierete voi lettori, in modo da raccontare i nostri territori con gli occhi e le emozioni di chi li vive tutti i giorni.

Il calendario di Settegiorni

Appeso al muro di casa, dell'ufficio, del laboratorio o dell'officina un racconto di in immagini del territorio rhodense e bollatese. Questo è il calendario 2025 che realizzeremo grazie alla collaborazione dei lettori di Prima Milano Ovest e di Settegiorni. Il Gruppo editoriale Netweek infatti, che edita il quotidiano online e il settimanale in edicola ogni venerdì, pubblicherà l'almanacco animato dalle foto inviate dai nostri lettori.

Colori, monumenti, cielo, terra, acqua, natura. Ciascuno potrà dare libero sfogo alla propria fantasia per raccontare le bellezze, la poesia, ma anche la forza che contraddistingue il nostro territorio.

Ogni lettore potrà inviare massimo due scatti. Le 15 immagini (dodici per i mesi più la copertina e due per la controcopertina) che comporranno il calendario saranno scelte a giudizio dalla redazione. Ognuna riporterà l'indicazione dell'autore e il luogo che è stato fotografato. E, per chi lo desiderasse, anche una brevissima descrizione che motivi il perché della scelta fatta nel selezionare la foto e cosa rappresenti per voi.

Il calendario 2025 sarà regalato in omaggio a tutti i lettori nell’uscita di Settegiorni del 13 dicembre.

Tutte le foto saranno pubblicate

Dal momento che ogni scatto è prezioso, tutte le foto (con allegata didascalia) saranno pubblicate su Settegiorni venerdì 6 dicembre (ma senza rendere note le foto scelte per il calendario) per rendere merito a tutti coloro che hanno scelto di partecipare all'iniziativa e rappresentare i tanti volti del territorio.

Come partecipare

Per partecipare sarà sufficiente inviare le proprie fotografie indicando nome, cognome, comune di residenza e una breve descrizione dell'immagine esclusivamente via mail a marketing@netweek.it entro martedì 12 novembre 2024. Le foto devono essere orizzontali e in risoluzione non inferiore a 300 DPI, necessaria per poter garantire una qualità di stampa professionale.