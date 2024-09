"Bimbi sicuri 24 ore su 24": l'iniziativa per la tranquillità dei genitori

Una serata di prevenzione e primo soccorso pediatrico a Bareggio.

Un evento importante

Il Comune di Bareggio, in collaborazione con l'Associazione Italiana Soccorritori di Magenta A.P.S., organizza un incontro dedicato alla prevenzione, al primo soccorso e alla disostruzione pediatrica. L'evento si terrà mercoledì 25 settembre, alle 20:30, presso la Sala Consiliare in via Marietti 8.

Il focus della serata

L’incontro è parte della campagna educativa “Bimbi Sicuri 24 ore su 24”, rivolta a genitori, nonni, fratelli maggiori e tutti coloro che si prendono cura dei più piccoli. L’obiettivo è fornire conoscenze utili per garantire la sicurezza dei bambini da 0 a 5 anni in ogni momento della giornata. Alla serata interverrà la pediatra Cristina Partenope, che fornirà preziosi consigli e informazioni pratiche.